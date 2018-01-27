Нью-Йорк, США, 27 января, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Мирослав Лайчак призвал все страны мира соблюдать перемирие во время XXIII зимних Олимпийских игр, которые скоро начнутся в южнокорейском Пхенчхане. Соответствующее заявление Лайчак сделал накануне, выступая на специальном заседании.

Олимпийские кольца

«Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпийскими играми и Параолимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для поощрения и укрепления культуры мир», — сказал Лайчак.

Он также заявил, что обращается ко всем участникам текущих вооружённых конфликтов в мире с призывом решительно договориться о подлинном взаимном прекращении огня на срок действия олимпийского перемирия.

Лайчак считает, что олимпийские и параолимпийские спортсмены играют ведущую роль в деле поощрения мира и укрепления понимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов.

Также председатель 72-й Генассамблеи ООН напомнил, что вообще-то все страны брали на себя обязательства разрабатывать национальные и международные программы, способствующие миру и урегулированию конфликтов, а также олимпийским и паралимпийским ценностям посредством спорта, культуры, образования и устойчивого развития.

Напомним, речь идёт о традиции, которая восходит ко временам античной Греции. Первые упоминания об олимпийском перемирии относятся к VIII веку до н. э. Суть явления в том, что во время проведения Олимпийских игр, которые в Древней Греции считались священными и были посвящены богам, все военные конфликты между полисами должны были быть приостановлены.

Стоит отметить, что обычай этот неоднократно нарушался ещё во времена Античности.

В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать это перемирие.

Однако и в наши дни враждующие стороны практически никогда не соблюдают олимпийское перемирие.