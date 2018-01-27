Вашингтон, 27 января, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В США набирает обороты мощная эпидемия сезонного гриппа. Об этом накануне, 26 января, сообщил Центр по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC).

В медицинской маске

По словам директора-представителя CDC Дэна Джернигана, показатели заболеваемости гриппом в США в текущую зиму приблизились к показателям пандемии «свиного гриппа» 2009 года.

«Речь идет о наибольшей активности гриппа с 2009 года», — заявил Джерниган.

На данный момент эпидемия продолжается уже три недели и затронула практически все штаты. По оценкам CDC, к весне гриппом переболеют 34 млн американцев. При этом известно, что при обычной сезонной эпидемии гриппа в США умирают около 56 тыс. человек.

На данный момент гриппом больны 6,6% людей, которые обращаются в американские больницы. Во время пандемии «свиного гриппа» 2009 года этот показатель составил 7,7%.

Специалисты указывают, что в нынешнюю зиму наиболее распространённым стал штамм H3N2. В 2009 году людей поражал другой штамм — H1N1 («свиной грипп»). Однако штамм H3N2 считается более опасным, так как на него хуже действуют вакцины.