Трамп хочет потребовать от Конгресса увеличить оборонный бюджет на 13%
Вашингтон, 27 января, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп собирается представить Конгрессу новый оборонный бюджет на 2019 финансовый год, объем которого на 13% будет превышать оборонный бюджет 2017 финансового года. Об этом накануне, 26 января, пишет The Washington Post.
По данным издания, администрация Трампа подготовила проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год (начинается 1 октября 2018 года), объем которого составляет $715 млрд.
Это на 7% больше, чем Белый дом запросил на нужды Пентагона в 2018 финансовом году, но нынешний оборонный бюджет до сих пор не одобрен Конгрессом, поэтому верхняя планка расходов военного ведомства не может превышать уровень оборонного бюджета 2017 финансового года — $634 млрд. Таким образом можно говорить о намерении Трампа увеличить военный бюджет аж на 13%.
Затребовав у Конгресса такие средства на оборону, Белый дом хочет увеличить расходы на поддержание и модернизацию американского ядерного арсенала, а также на военные конфликты в других странах.
Издание считает, что проект нового оборонного бюджета может свидетельствовать о том, что Трамп полностью поддерживает курс министра обороны США Джеймса Мэттиса на переоборудование американской армии для сдерживания Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Напомним, что 19 января Мэттис представил новую Стратегию национальной обороны США, которая сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.
Тем не менее, говорить о реальном росте военных расходов США пока рано, так как в Конгрессе сложилась мощная оппозиция Трампу, способная блокировать его политические инициативы.