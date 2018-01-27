Вашингтон, 27 января, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп собирается представить Конгрессу новый оборонный бюджет на 2019 финансовый год, объем которого на 13% будет превышать оборонный бюджет 2017 финансового года. Об этом накануне, 26 января, пишет The Washington Post.

U.S. Department of Defense Дональд Трамп и генералы

По данным издания, администрация Трампа подготовила проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год (начинается 1 октября 2018 года), объем которого составляет $715 млрд.

Это на 7% больше, чем Белый дом запросил на нужды Пентагона в 2018 финансовом году, но нынешний оборонный бюджет до сих пор не одобрен Конгрессом, поэтому верхняя планка расходов военного ведомства не может превышать уровень оборонного бюджета 2017 финансового года — $634 млрд. Таким образом можно говорить о намерении Трампа увеличить военный бюджет аж на 13%.

Затребовав у Конгресса такие средства на оборону, Белый дом хочет увеличить расходы на поддержание и модернизацию американского ядерного арсенала, а также на военные конфликты в других странах.

Издание считает, что проект нового оборонного бюджета может свидетельствовать о том, что Трамп полностью поддерживает курс министра обороны США Джеймса Мэттиса на переоборудование американской армии для сдерживания Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Напомним, что 19 января Мэттис представил новую Стратегию национальной обороны США, которая сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.

Тем не менее, говорить о реальном росте военных расходов США пока рано, так как в Конгрессе сложилась мощная оппозиция Трампу, способная блокировать его политические инициативы.