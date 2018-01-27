Москва, 27 января, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над немецким «Бамбергом» в 20-м туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 81:72.

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Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 20 очков. Наибольшую результативность в составе «Бамберга» показал форвард Дорелл Райт, набравший 11 очков.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги. Команда набрала 48 очков после 20 матчей. «Бамберг» набрал 21 очко и идёт на 14-м месте.

Баскетбол. Евролига 2017/18. 20-й тур.

ЦСКА (Россия) — «Бамберг» (Германия) — 81:72 (18:19, 21:11, 16:16, 26:26).

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