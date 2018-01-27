Баку, 27 января, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В столице Азербайджана городе Баку произошел взрыв. Об этом сегодня, 27 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Tammy Sue Взрыв

Сообщается, что взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, которая находится около станции метро «28 мая».

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Материальный ущерб нанесён торговым объектам, расположенным рядом.

Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.

Информация уточняется.