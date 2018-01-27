В Баку прогремел взрыв
Баку, 27 января, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В столице Азербайджана городе Баку произошел взрыв. Об этом сегодня, 27 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.
Tammy Sue
Взрыв
Сообщается, что взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, которая находится около станции метро «28 мая».
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Материальный ущерб нанесён торговым объектам, расположенным рядом.
Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.
Информация уточняется.