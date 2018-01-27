Африн, Сирия, 27 января, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Бойцы курдских сил самообороны (КСС) заявили, что уничтожили турецкий танк в районе населенного пункта Раджу на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом накануне, 26 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя КСС в Африне Рейзана Хеду.

Kurdishstruggle Вооружённые курды

«Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу», — рассказал Хеду.

Напомним, 20 января турецкая армия фактически начала вторжение на территорию Сирийской Арабской Республики. Власти Турции заявляют, что ведут боевые действия исключительно против сил сирийских курдов, которых считают террористами. Данную военную операцию в Анкаре называют «Оливковая ветвь».

Не встречая серьезного сопротивления со стороны курдских сил турецкие танки уже заняли населенный пункт Африн, расположенный чуть более чем в 20 км от границы. Турция активно использует свои ВВС для нанесения авиаударов по позициям сирийских курдов. Те отступают вглубь сирийской территории.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично прибыл на сирийскую границу для инспекции войск, участвующих в операции «Оливковая ветвь». Он прямо заявил, что Турция намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком. Фактически речь может идти об оккупации всех северных районов Сирии, где проживают курды.