Токио, 27 января, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Марий Эл) заявил, что Российская Федерация не ведет никакую двойную игру и не помогает Корейской Народно-Демократической Республике обходить международные санкции, введённые по линии Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Соответствующее заявление Косачев сделал сегодня, 27 января, находясь в Токио.

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

«Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с государственной политикой РФ. Никакой двойной игры нет по определению», — сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что всем российским ведомствам на уровне указа президента даны инструкции по скрупулезному выполнению всех резолюций Совета Безопасности ООН. И уж точно российские государственные учреждения никак не занимаются реэкспортом угля из КНДР в третьи страны, в чём обвиняют Россию западные страны.

При этом Косачев отметил, что есть вероятность того, что отдельно взятые российские предприниматели «могут искать лазейки», для извлечения дополнительной прибыли.

«Такое может быть в любой стране», — заметил Косачев.

При этом член Совета Федерации подчеркнул, что у него нет подтверждения подобных случаев, но если российские власти получат соответствующую информацию «из надежных источников, а не из СМИ в виде голословных заявлений», то на уровне соответствующих ведомств будут приняты меры по пресечению таких практик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ужесточения санкций в отношении КНДР по линии ООН, которое было продавлено США и их сателлитами, западная пресса начала писать о том, что Россия якобы помогает Северной Корее обходить эти санкции.

Так, утверждалось, что некие российские корабли тайно в море перегружают нефтепродукты на северокорейские корабли. Каких-то реальных доказательств этого представлено не было.

26 января агентство Reuters заявило, что северокорейский уголь в нарушение санкций Совбеза ООН, вероятно, поставляется в Южную Корею и Японию через Российскую Федерацию.

Напомним, ужесточение санкций против КНДР по линии ООН было произведено после того, как в ноябре 2017 года Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету.

Ужесточение санкций подразумевает фактическую морскую блокаду КНДР, запрет на импорт в эту страну энергоносителей и экспорт практически любых товаров. Кроме того, всем странам мира предписано в течение двух лет выслать всех северокорейских трудовых мигрантов.