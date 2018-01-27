Берлин, 27 января, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В Германии премьер-министры сразу двух федеральных земель высказались за отмену санкций против Российской Федерации. Об этом накануне, 26 января, пишет газета Suddeutsche Wirtschafts Nachrichten.

Iranreview.org Санкции

22 января в Берлине состоялась встреча глав правительств восточных федеральных земель Германии. На этой встрече премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов заявил, что антироссийские санкции — это «мертвая лошадь, на которой никуда не уедешь».

Рамелов подчеркнул, что проблема Украины не может быть решена с помощью «символической политики», за которую на самом деле приходится расплачиваться германским предприятиям.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Рейнер Хазелхофф заявил, что восточногерманским землям вообще нужно выработать единый курс в отношении антироссийских санкций и настаивать на их поэтапной отмене.

Известно, что восточногерманские компании довольно тесно связаны с российским бизнесом и больше других немецких компаний пострадали от негативного эффекта антироссийских санкций.

Напомним, США и Евросоюз ввели против России санкции на основании двух ложных обвинений, выдуманных западными политиками для прикрытия своих действий на Украине.

Так, Москву обвиняют во вмешательстве во внутриполитические украинские дела и якобы участии в войне в Донбассе на стороне Народных Республик. Также Россию на Западе обвиняют в «аннексии Крыма».

Оба обвинения полностью несостоятельны, так как жители Крыма сами определили свою судьбу на референдуме и решили выйти их состава Украины и вернуться в Россию. Что касается якобы «участия России» в войне в Донбассе, то до сих пор не было представлено ни одного внятного доказательства.

Тем не менее, на основании этих ложных обвинений и были введены санкции против ряда российских граждан, юридических лиц и целых отраслей российской экономики. Отмену санкций Запад увязывает с выполнением Минских соглашений и возвращением Крыма Украине.

Оба условия невыполнимы в принципе, так как Россия не является стороной, подписавшей Минские соглашения и не может их выполнить, так как они касаются действий исключительно украинской стороны и Народных Республик Донбасса.

Крым и Севастополь также уже никогда не вернутся в состав Украины, так как стали субъектами Российской Федерации.