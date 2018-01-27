Челябинск, 27 января, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Школы Челябинска возобновили работу в обычном режиме. Морозы покидают Южный Урал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Утром 27 января в Челябинске было порядка 20 градусов мороза. В течение дня синоптики обещают дальнейшее потепление.

Напомним, морозы пришли на Южный Урал в начале недели. Несколько дней подряд столбик термометра в Челябинске опускался до минус 30 и ниже градусов. В связи с этим для учащихся с первого по седьмой классы отменяли занятия.

Потеплело также и в других городах Урала. В Екатеринбурге утром 27 января было минус 11 градусов. После морозной и ветреной недели выходные здесь обещают сравнительно тёплыми.

Теплее стало и в Тюмени. Морозы покидают Урал.