Москва, 27 января, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) ответил на заявление президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что Варшава на самом деле хотела бы закупать российский газ, но на условиях, которые «Газпром» предоставляет Германии. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал накануне, 26 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хотела бы закупать российский природный газ, но только на тех же условиях, что и Германия. При этом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что его страна не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставки газа, который истекает в 2022 году.

Кроме того, Ващиковский призвал все страны Евросоюза отказаться от российского газа и закупать его, например, в США.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее также заявлял, что в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2» Варшава крайне надеется на поддержку Вашингтона.

Известно, что Польша потребляет 15 млрд кубометров газа ежегодно. Из них 10 млрд кубометров поставляет российский «Газпром». При этом Польша является одним из самых ярых противников строительства «Северного потока — 2». Пушков справедливо указывает на противоречия между заявлением польского президента и действиями польских властей.

«Польша ведет себя странно: пытается сорвать Северный поток-2, действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа. Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой», — написал российский сенатор.