Давос, Швейцария, 27 января, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Импорт российского газа Польша хотела бы осуществлять по тем же ценам, что и Германия, заявил польский президент Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

«Мы не имеем ничего против российского газа как такового, — заявил Дуда. — Но мы хотим достичь тех же условий его поставок, что и, к примеру, у Германии».

Глава Польши отметил, что Варшава пока не может платить за российский газ меньше, поскольку у нее нет выбора: газ приходится закупать в России.

«Поэтому мы хотим достичь диверсификации», — сказал Дуда.

В этом случае Варшава, как он считает, сможет вести переговоры как независимый субъект. Тогда она сможет сама выбирать поставщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января Мачей Вожняк, глава польской нефтегазовой компании PGNiG, заявил, что Польша может продолжить закупать газ в России, но подписание нового контракта возможно только при некоторых условиях: если Москва сможет предложить «нормальные, рыночные условия купли-продажи газа».

По словам Вожняка, если контракт с ПАО «Газпром» и будет заключен, то «не на длительный срок, не на большие объемы газа». Он сказал, что Польша «не подпишет больше контракт, который включает в себя негативные и устаревшие положения».