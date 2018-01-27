Москва, 27 января, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Жалобу на задержку зарплаты теперь можно отправить через мобильное приложение «Я — инспектор», сообщил Виталий Лосев, заместитель главы управления Роструда, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Лосев отметил, что у приложения «Я — инспектор» появились новые функции. Теперь, пользуясь ими, можно передать информацию о задержке и других нарушениях, касающихся выплаты заработной платы, в Роструд.

После обновления «Я — инспектор» будут доступны такие темы как «Задерживают зарплату», «Не оплачена сверхурочная работа», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено законом», «Произведены удержания заработной платы».

Напомним, по данным Росстата, задолженность по зарплате на 1 января 2018 года зсоставила 2 млрд 487 млн рублей. По сравнению с 1 декабря 2017 года она снизилась на 636 млн рублей (на 20,4%).

Больше всего долгов по зарплате (61%) приходится на обрабатывающие производства: 17% — на строительство, по шесть процентов — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт, три процента — на добычу полезных ископаемых.

Наибольший объем задолженности по зарплате — в Приморском крае: 472,1 млн рублей.