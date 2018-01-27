Москва, 27 января, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Некоторые туроператоры распространяют недостоверные билеты в Канкун (Юкатан, Мексика), сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Esan.edu.pe Гражданская авиация

"Авиакомпания «Россия» предупреждает пассажиров о возможных неправомерных действиях отдельных туроператоров, выписывающих недостоверные или фейковые бланки билетов на чартерный рейс авиакомпании в Канкун, грубо нарушая законодательные требования по оформлению авиаперевозок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно статье 12 «Регламента о гражданской авиации Мексики», иностранные перевозчики при выполнении нерегулярных рейсов в города этой страны или из них должны соблюдать правило: пассажиры, прилетевшие рейсом одной авиакомпании, должны вылетать обратно на борту самолета этой же компании.

Как сообщили в «России», компания направила мексиканским авиационным ведомствам официальный запрос о возможности обратной перевозки пассажиров из Мексики чартерными рейсами другой авиакомпании.

«В ответе, поступившем в авиакомпанию от уполномоченного по управлению чартерных предприятий Генерального управления гражданской авиации Мексики указывается, что такая перевозка запрещена действующим национальным законодательством», — сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания указала, что 11 января 2018 года проинформировала об этом туристическую компанию «Библио-глобус» — консолидатора рейса. Она также довела информацию о имевшихся ограничениях до своих контрагентов.

«Однако, вместо того, чтобы предпринять срочные действия по перебронированию билетов пассажиров на рейсы авиакомпаний, которые будут их вывозить, одна из туристических компаний приняла решение шантажировать авиакомпанию «Россия» путем выписки недостоверных бланков билетов на рейс, тем самым вынудив перевозчика принять пассажиров к перевозке на выполняемый чартерный рейс», — сообщили в «России».

Авиакомпания отметила, что во избежание конфликтных ситуаций в аэропорту, просит пассажиров проверить корректность оформления билета в контакт-центре. Все пассажиры с оформленными билетами «России» на рейсы авиакомпании в Мексику и обратно, будут приняты к перевозке до 3 февраля 2018 года включительно. Рейсы будут выполняться по расписанию.