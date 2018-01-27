Вашингтон, 27 января, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Сотрудники американской социальной сети Facebook побывали в ведомстве американского спецпрокурора Роберта Мюллера и как минимум один из них был допрошен по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года, со ссылкой на источник пишет журнал Wired.

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Отмечается, что, по данным спецпрокурора, соцсеть сотрудничала с рекламной компанией, в предвыборное время работавшей на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Напомним, Мюллер продолжает расследовать «вмешательство» России в выборы президента США. 24 января Трамп заявил, что готов дать показания Мюллеру под присягой. Это нужно сделать как можно скорее — через две-три недели, сказал Трапм.

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В этот же день Мюллер согласился раскрыть круг тем, в рамках которых допросит Трампа. Если допрос не увенчается успехом, Мюллер может добиваться того, чтобы Трамп отвечал перед большим жюри присяжных.

Трамп намерен проконсультироваться с адвокатами: у него и у Мюллера разное видение того, насколько должна быть раскрыта информация. Отчет перед большим жюри является более жесткой формой.