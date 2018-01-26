Копенгаген, 27 января, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Истребители Королевских датских ВВС F-16 были запущены для проведения своего первого перехвата «российского самолета» в рамках защиты воздушного пространства НАТО в Прибалтике, сообщается на сайте Объединенного командования ВВС альянса.

U.S. Air Force Истребители F-16 ВВС Дании

«В четверг, 25 января, истребители Королевских датских ВВС F-16, в настоящее время развернутые на авиабазе Шяуляй (Литва), были запущены для проведения своего первого перехвата, защищающего воздушное пространство НАТО в Балтийском регионе», — говорится в сообщении.

«Перехват» произошел утром 25 января. Радары НАТО засекли полет самолета, «не соответствующий международным стандартам авиации». Самолет не посылал сигнал транспондера, не поддерживал радиосвязь с гражданским воздушным движением и не предоставил план полета.

«Самолет переместился с материковой России в российский анклав Калининград над международными водами вблизи воздушного пространства НАТО», — сообщили в командовании.

Два реактивных самолета-перехватчика Королевских датских ВВС F-16 вылетели в этот район. Они сопроводили «российский самолет» и «после успешного завершения своей миссии F-16 вернулись в Литву».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам РФ идет без каких бы то ни было правил и ни перед чем не останавливается: «Нигде нет какой-то линии, которая является «красной чертой».

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