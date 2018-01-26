Вашингтон, 27 января, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Слухи о любовной связи постоянного представителя США при ООН Никки Хейли с американским президентом Дональдом Трампом не соответствуют действительности, заявила дипломат в интернет-передаче «Женщины у власти» журнала Politico.

Staff Sgt. Jorge Intriago Никки Хейли

Комментируя утверждение журналиста Майкла Вулфа в его книге «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», в которой он пишет, что Хейли продвинулась в карьере благодаря связи с Трампом, дипломат заявила:

«Он говорит, что я много общалась с президентом в Овальном кабинете о моем политическом будущем, но я никогда не говорила с президентом про свое будущее и никогда не оставалась с ним наедине».

Напомним, книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» вышла 5 января 2018 года. Работа посвящена тому, как работала команда Трампа во время президентской кампании 2016 года и в первые месяцы президентства.

Книга получилась скандальной. В ней утверждается, что окружение Трампа не верит в него и не уважает его. После ее публикации адвокат Трампа пригрозил Вулфу и издательству судебным иском.

В книге Вулф пишет: «Президент проводил значительное количество личного времени вместе с Хейли на борту номер один, было видно, как он готовит ее к политической карьере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января в издательстве Henry Holt and Co заявили, что «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» уже разошлась в количестве 1,7 млн экземпляров.