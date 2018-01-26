Москва, 27 января, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Введением очередных антироссийских санкций Вашингтон пытается замаскировать свою роль в украинском госперевороте 2014 года и гражданской войне на Украине, сообщили в МИД РФ.

(сс) Ввласенко Киев, ул.Грушевского 22.01.2014, Евромайан

Комментируя новый антироссийский шаг Вашингтона, российское ведомство подчеркнуло: давить на Москву бесполезно. США используют для этого надуманный предлог «причастности России к украинскому кризису».

В МИД РФ призывают США понять, что попытка запугать Россию при помощи отказа в визах или торговых рестрикций ни к чему не приведет. Москва намерена продолжать независимый курс на международной арене.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — сообщили в МИД РФ.

Министерство подчеркивает, что Вашингтон в результате своей антироссийской политики проиграет в деньгах и в имиджевой сфере, поскольку весь мир и так уже видит их беспомощность.

«И, конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине», — сообщил в МИД РФ.

Российское ведомство обратило внимание на то, что посол США в России Джон Хантсман «за несколько часов до введения санкций» опубликовал в «Moscow Times» статью, в которой выразил стремление к улучшению двусторонних отношений.

«Как видим, в Вашингтоне своего посла в этом желании не поддержали», — резюмировали в МИД РФ.

Напомним, 26 января американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций - в связи с ситуацией на Украине. В список добавлен еще 21 гражданин РФ и Украины и девять компаний, в том числе дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта».