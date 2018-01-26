Берлин, 27 января, 2018, 00:27 — ИА Регнум. 27 января на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 20-го тура Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Боруссия». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 43-й минуте ганский атакующий полузащитник Кевин-Принс Боатенг открыл счет, замкнув прострел Чэндлера — 1:0. В конце матча Лука Йович установил окончательный счет — 2:0.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Боруссия»)

Удары 7/13

Удары в створ 3/3

Владение 48%/52%

Фолы 15/12

Набрав 33 очка «Айнтрахт» поднялся на 2-ю строчку. «Боруссия» с 31-м очком опустилась на 6-е место.

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Градецки, Фалетт, Сальседо, Хасебе, Гачинович, Боатенг, Чэндлер, Вульф, Маскареот, Ребич.

«Боруссия»: Цоммер, Вестергорд, Вендт, Гинтер, Эльведи, Крамер, Херрман, Закария, Азар, Кюизанс, Штиндль.

Главный арбитр матча: Марко Фриц.

Предупреждения: Маскарель — 14, Ребич — 30, Закария — 59, Сальседо — 70, Баркок — 73, Янчке — 79.

Незабитые пенальти: Азар — 78, Йович — 90+2.

Голы: Боатенг 43 — 1:0, Йович 90+2 — 2:0.