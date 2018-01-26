«Айнтрахт» уверенно переиграл «Боруссию Менхенгладбах»
Берлин, 27 января, 2018, 00:27 — ИА Регнум. 27 января на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 20-го тура Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Боруссия». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 43-й минуте ганский атакующий полузащитник Кевин-Принс Боатенг открыл счет, замкнув прострел Чэндлера — 1:0. В конце матча Лука Йович установил окончательный счет — 2:0.
Статистика матча («Айнтрахт"/"Боруссия»)
Удары 7/13
Удары в створ 3/3
Владение 48%/52%
Фолы 15/12
Набрав 33 очка «Айнтрахт» поднялся на 2-ю строчку. «Боруссия» с 31-м очком опустилась на 6-е место.
Составы на матч:
«Айнтрахт»: Градецки, Фалетт, Сальседо, Хасебе, Гачинович, Боатенг, Чэндлер, Вульф, Маскареот, Ребич.
«Боруссия»: Цоммер, Вестергорд, Вендт, Гинтер, Эльведи, Крамер, Херрман, Закария, Азар, Кюизанс, Штиндль.
Главный арбитр матча: Марко Фриц.
Предупреждения: Маскарель — 14, Ребич — 30, Закария — 59, Сальседо — 70, Баркок — 73, Янчке — 79.
Незабитые пенальти: Азар — 78, Йович — 90+2.
Голы: Боатенг 43 — 1:0, Йович 90+2 — 2:0.