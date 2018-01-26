Амстердам, 26 января, 2018, 23:33 — ИА Регнум. В одном из районов Амстердама вечером 26 января произошла стрельба. Об этом сообщается на официальной странице правоохранительных органов Нидерландов в Twitter.

Цитата из к/ф «Грязный Гарри». Реж. Дон Сигел. 1971. США Стрельба

Согласно данным полиции, в результате инцидента есть пострадавшие, количество которых на данный момент уточняется.

В свою очередь телерадиокомпания RTL сообщает, что один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Очевидцы публикуют в социальных сетях снимки с места происшествия, на которых видно, что на месте находятся сотрудники полиции, многочисленные автомобили скорой помощи и вертолёт.

Сообщается, что всего прозвучало несколько выстрелов. Представитель полиции уже заявил журналистам, что речь не идёт о террористическом акте, и подчеркнул, что в противном случае граждан призвали бы не покидать безопасных мест.

Все подробности произошедшего на данный момент уточняются