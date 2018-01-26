Париж, 26 января, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз ввести новые санкции против Венесуэлы, 26 января сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как заявил Макрон после встречи с президентом Аргентины Маурисио Макри, правительство Венесуэлы скатывается к «авторитаризму».

Макри, который выступил перед журналистами вместе с Макроном, уточнил, что Венесуэла уже давно не является демократией, и он не видит никаких «положительных сигналов», что это может произойти.

Напомним, санкции ЕС и США против Венесуэлы действуют по причине якобы притеснений «демократической оппозиции» в боливарианской республике и других «нарушений прав человека» со стороны правительства президента Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Евросоюз уже «обновил» санкционный список политиков Венесуэлы — в него вошли, в том числе, члены семей политиков и чиновников Венесуэлы.