Кишинёв, 26 января, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Объем переводов в Молдавию из-за рубежа по итогам 2017 года вырос на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,2 млрд. Как сообщили в Нацбанка Молдавии, в последнем месяце года рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 13%, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В структуре валютных переводов 48,1% приходится на доллар, 44,4% — на евро. Доля рубля составила 7,5%, что на 2,6% меньше, чем годом ранее.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечалось резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей.

По итогам 2016 года объем денежных переводов в Молдавию из-за рубежа составил $1,079 млрд., что представляет собой самый низкий показатель за последние годы (на 4,5% меньше, чем в 2015 году). Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 году, когда молдавские гастарбайтеры перевели на родину $1,66 млрд.