Давос, Швейцария, 26 января, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко призвал европейские страны объединиться против Российской Федерации и создать «новую коалицию». Такое заявление он сделал сегодня, 26 января, в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе», — заявил Порошенко.

Украинский президент считает, что его предложение — «простое и понятное». Оно заключается в том, что у стран Европы должны быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы «противостоять агрессии».

Известно, что в сессии, где Порошенко призывал к коалиции, из европейских лидеров участвовали только президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Даля Грибаускайте

Стоит отметить, что ведущие страны Евросоюза довольно скептически относятся к Украине и её нынешнему руководству, которое погрязло в коррупции и неспособно управлять страной.

Тем не менее, объявив себя покровителями Украины и втянув её в ассоциацию с Евросоюзом, западные лидеры уже не могут просто игнорировать бредовые заявления Порошенко и вынуждены терпеть его на различных мероприятиях, подобно Всемирному экономическому форуму в Давосе.