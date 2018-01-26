Кандагар, Афганистан, 26 января, 2018, 23:15 — ИА Регнум. Пятеро человек погибли в результате атаки террориста-смертника в афганском Кандагаре, 26 января передает агентство Associated Press.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

По сообщению официальных лиц, в результате теракта погибли двое полицейских, являвшихся целью атаки, а также трое гражданских.

В настоящий момент ответственность за нападение уже взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в настоящий момент «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует до 2/3 сельских районов Афганистана.

В городах, контролируемых поддерживаемым США правительством, исламисты регулярно устраивают крупные нападения.

Так, 20 января террористы атаковали отель Intercontinental в центре Кабула. Известно о 43 погибших, в том числе семерых граждан Украины.

22 января вооруженные боевики напали на сотрудников миссии ООН в Кабуле. Погиб один сотрудник миссии, сотрудница миссии была взята в заложники.

24 января террористы атаковали здание международной организации Save the Children в Джелалабаде. От взрыва заминированного автомобиля пострадали 11 человек.