Москва, 26 января, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Очередные санкции США против России не принесут никакого результата и обернутся новыми финансовыми потерями для американского бизнеса. Об этом говорится в комментарии, распространённом 26 января пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов», — заявляют в российском ведомстве.

В МИД также отмечают, что если власти США «предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право», и российская сторона в таком случае оставляет за собой право на ответ.

«Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. И, конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине», — говорится в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, министерство финансов США 26 января объявило о расширении санкций против России в связи с ситуаций на Украине. В чёрный список США дополнительно включён 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний, в числе которых дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта».

Новые санкции Вашингтона коснулись замминистра энергетики России Андрея Черезова, главы департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгения Грабчака, главы «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки, губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Также в чёрный список внесены десять министров Донецкой и Луганской народных республик.

Читайте также: Санкции США затронули главу Севастополя и десятерых министров ДНР и ЛНР