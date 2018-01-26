Киев, 26 января, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность Соединённым Штатам Америки за введение новых санкции в отношении Российской Федерации. Радостное сообщение Порошенко опубликовал сегодня, 26 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Благодарность

«Благодарен за полную поддержку США в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России», — написал украинский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерством финансов США сегодня объявило о введении новых санкций против ряда российских чиновников, а также представителей власти Донецкой и Луганской Народных Республик.

Санкции дополнительно введены в отношении 21 гражданина России и Украины, а также девяти компаний, в числе которых дочерние структуры «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта».