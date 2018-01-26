Тирасполь, 26 января, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Приднестровская Молдавская Республика готова выступить посредником в нормализации отношений между Россией и Молдавией. Об этом заявил в интервью российской «Парламентской газете» президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Штандарт Президента ПМР

Комментируя намерение властей Молдавии «выставить счет» России за «оккупацию» Приднестровья, Красносельский сказал: «Лично у меня не вызывают оптимизма отношения, которые складываются сейчас между Кишинёвом и Москвой. Но при этом мы не сторонники обострения, мы сторонники развития добрососедских отношений между Молдавией и Россией. Сами заявления о каких-то выплатах не имеют никаких перспектив, это понятно. Наоборот, надо думать о сближении позиций и поиске компромисса».

«На мой взгляд, самый оптимальный вариант — решать проблемы простых людей на обоих берегах Днестра. Их скопилось масса за эти десятилетия. Мы сейчас готовы эти вопросы решить в принципе, сгладить шероховатости и острые углы, и даже готовы выступить посредником между Россией и Молдавией. Почему бы и нет? Позиции надо стабилизировать — для нас очень выгодно, чтобы соседи были стабильны: тем проще будет нам жить и безопаснее, это в наших интересах», — добавил он.

Президент осудил запрет российских новостей в Молдавии.

«Любое ущемление информации — это нехорошо. Это очередной шаг к напряжённости. Думаю, надо, чтобы всё-таки возобладал здравый смысл. Надо сказать, что в большинстве своём молдаване неконфликтны и не хотят остроты в отношениях между странами. Есть ряд политиков, которые генерируют всю эту агрессию. Но в своей массе люди на правом берегу Днестра не склонны к агрессии, люди хотят жить в нормальном мирном государстве, которое не трясёт от каких-либо событий. Ещё раз говорю, что есть вектор Молдавии на Запад, он и понятен, правда, народ не спросили, референдума не было. Мы-то в Приднестровье провели референдум, мы знаем, что думает народ — жить вместе с Россией, а вот там — нет», — сказал он.

Проблема Молдавии, по его словам, в том, что часть людей там смотрит на Запад, другая — на Россию.

«Я думаю, здесь не надо ломать через колено и нужно давать возможность развиваться как в одном направлении, так и в другом. Так уж получилось геополитически, географически, что и Приднестровье, и Молдавия находятся на пути соединения востока и запада. Поэтому я вижу Приднестровье в этой связи не как территорию разлома или геополитического раскола, или встречи двух векторов, запада и востока, которые включают в себя сильнейшую динамику и напряжение. Нет, я вижу Приднестровье как микс интересов запада и востока, как пример, где можно примирить ценности и запада, и востока, и жить в мире, без войны», — подчеркнул Красносельский.

Он уверен, что война на Днестре однозначно невозможна.

«Я на сегодняшний день боевые действия исключаю, это за рамками здравого смысла. Конечно, Приднестровье может за себя постоять, хотя у нас исключительно оборонительная доктрина, мы не собираемся нападать на своих соседей. Мы просто хотим сберечь своё население, свои 500 тысяч, в том числе детей и стариков. Поэтому я войну исключаю, пока есть в регионе российские миротворцы, этого точно не будет», — подвел итог глава государства.