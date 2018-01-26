Африн, Сирия, 26 января, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Демократические силы Сирии (SDF) заявляют, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получит «надлежащий ответ», если решит продолжить военную операцию в Сирии за пределами Африна, 26 января сообщает агентство Reuters.

kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Старший офицер курдского ополчения SDF Редур Кселил сообщил журналистам, что курды готовы ответить на агрессию как самостоятельно, так и при поддержке «антитеррористической коалиции», возглавляемой США.

«Когда он попытается расширить границы военной операции, он встретит надлежащий ответ», — считает представитель SDF.

Напомним, в настоящий момент в результате турецкой операции «Оливковая ветвь» в Сирийском Африне, направленной против курдского ополчения, погибли 59 мирных жителя и 43 бойца отрядов YPG. Ранения получили 143 человека.

Соединенные штаты, которые считаются союзниками курдского ополчения, призвали Турцию к «сдержанности», однако не предприняли реальных шагов для защиты курдов «на земле».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что после захвата Африна турецкая армия направится на Манбидж, также удерживаемый курдским ополчением.