Лондон, 26 января, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Согласно опросу ICM, большинство граждан Великобритании хотели бы еще раз проголосовать по вопросу выхода королевства из Евросоюза — после того, как станут известны окончательные условия сделки с ЕС, 26 января сообщает The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Опрос ICM проводился с 10 по 19 января, в рамках исследования были опрошены 5075 граждан Соединенного Королевства.

По результатам опроса, 47% британцев высказались за голосование по окончательной сделке Brexit — против 34% процентов, отрицающих необходимость второго референдума.

Тем не менее, мнение граждан по вопросу референдума по итогам переговоров с Брюсселем не сильно влияет на желание граждан выйти из Евросоюза.

Так, по данным декабрьского опроса того же ICM, 45% избирателей хотели бы, чтобы страна покинула ЕС вне зависимости от результатов переговоров с Брюсселем, и только 32% выступают за второй референдум по вопросу выхода из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Совета Европы Дональд Туск обратились к Великобритании с предложением «передумать» выходить из ЕС. Правительство Терезы Мэй ответило отказом.

Правительство Мэй также не намерено проводить «второй референдум», на котором ранее настаивали противники выхода из ЕС и даже некоторые сторонники «развода» с Евросоюзом — такие как Найджел Фарадж. Сторонники Brexit при этом уверены, что повторный референдум также окончится победой.