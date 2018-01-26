Москва, 26 января, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Центробанк за последние четыре года отозвал лицензии у 359 российских банков. Об этом 26 января сообщил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

По его словам, столь большое количество отзывов лицензий связано с активизацией банковского надзора и проведением регулятором «последовательной политики оздоровления финансовой системы».

«За четыре года было отозвано 359 банковских лицензий. На самом деле, мы уже находимся ближе к концу этого пути», — сказал Поздышев.

Напомним, накануне замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил в интервью РИА «Новости», что состояние конкуренции в российской банковской системе ухудшается и «всё наглядней усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с государственным участием».

Позднее, комментируя данное заявление, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что такая ситуация наблюдается по ряду причин, в том числе из-за большого числа отзывов лицензий у банков, начало применения процедуры санации банков и появления Фонда консолидации банковского сектора.

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