Уфа, 26 января, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Преобразованное из минтруда в министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии обнародовало список мероприятий, планируемых на 2018 год. Как заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Казанцев, одной из главных проблем нового ведомства остается вопрос подбора квалифицированных кадров на местах.

Admtyumen.ru Медаль «Материнская слава»

«Постыдная побрякушка»?

В Башкирии первый месяц 2018-го, провозглашенный республиканскими властями как Год Семьи, ознаменовался скандалом: многодетная уфимка Юлия Вольф в сопровождении прессы пришла в администрацию главы республики возвращать медаль «Материнская слава». Неординарным поступком женщина хотела привлечь внимание к своей проблеме: из маленькой комнаты в центре города их переселяют на окраину в такую же маленькую комнату в трехкомнатной квартире на три семьи, из плохих условий в ещё более худшие.

У Юлии пять несовершеннолетних детей, три взрослых ребенка и двое внуков, все они прописаны в аварийном бараке на центральной улице в комнате размером в 12 квадратных метров в квартире на две семьи. Фактически семья проживает в двухкомнатной квартире, принадлежащей её отцу и сестрам.

Медаль многодетная мать назвала «ничего не дающей побрякушкой», которую «стыдно носить», но после обещаний «разобраться в вопросе», согласилась взять награду назад и «потерпеть ещё».

Займётся ли жилищным вопросом многодетной семьи министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики? Пока что ведомство ограничилось кратким комментарием.

«Все меры социальной поддержки семья Юлии Вольф получает. В очереди на социальное жилье стоят все нуждающиеся, а порядок определяем не мы, а фонд развития жилищного строительства», — проинформировали в минсемье.

Для семьи предполагается несколько вариантов для разрешения ситуации: либо оставаться в очереди на жилье, и, дождавшись, получить сертификат на покупку жилья; либо перестать ждать и получить земельный участок, на котором построить собственный дом.

Получить жилье через суд будет непросто, предупреждают юристы. Вариант льготной ипотеки если не для супружеской четы Вольф, то для их здоровых взрослых (25, 23 и 20 лет) детей даже не рассматривается.

На вопрос, «а зачем тогда нужно министерство семьи», ответ чиновников прост: для улучшения демографической ситуации.

Зачем оно создавалось

Демографическая ситуация в Башкирии, как и во многих регионах России сегодня остается напряженной, напоминает политолог Дмитрий Казанцев. По некоторым данным, снижение рождаемости за 2017 год составило 13%.

Это обусловлено целым рядом факторов, среди них взросление материнства, некоторое уменьшение женщин детородного возраста, увеличение доли бездетных и уменьшение доли многодетных семей. Существует мнение, что снижение рождаемости в будущем отрицательно повлияет на экономику страны.

«Неслучайно одним из 24 ключевых показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти и глав субъектов РФ является суммарный коэффициент рождаемости. Из комплекса решений, направленных на улучшение демографической ситуации в Башкирии, на мой взгляд, следует выделить указ о единовременной социальной выплате 300 тысяч на улучшение жилищных условий при рождении первенца и указ о создании Министерства семьи (преобразование Министерства труда и социальной защиты республики)», — отметил эксперт.

Как ни странно, некоторые родители и многодетные семьи посчитали «выплаты за первенца» излишними, так как, по словам лидера одной из организаций многодетных семей «на рождение первого ребенка социальная поддержка мало влияет», а вот многодетным поддержка нужнее. «Но для того, чтобы стать многодетными родителями, сначала нужно родить первенца», — возражают их оппоненты.

Создание министерства семьи экспертным сообществом было воспринято в целом одобрительно, но с рядом оговорок: работа с семьей должна вестись не только новым ведомством, министерство семьи должно быть наделено полномочиями по экспертизе государственных решений в пользу семейных граждан, через министерство семьи не могут протаскиваться элементы «ювенальной юстиции».

Первые шаги министерства

Глава министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова в начале Года семьи в январе поделилась планами работы и сформулировала сверхзадачу по спасению страны от тлетворного влияния Запада.

«По большому счету, только через семью можно спасти Россию, не допустить насаждения западного мировоззрения, ведущего к вырождению традиционных семейных ценностей», — заявила министр.

Были названы основные даты, которые будут праздноваться в рамках Года семьи в Башкирии. Это Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День отца (июнь), День матери (ноябрь). Отдельно для башкирского населения 1 марта будет отмечаться День башкирской семьи.

В плане также есть такие меры, как развитие корпоративных комнат по присмотру за детишками, конкурс среди предприятий на благожелательное отношение к женщинам с детьми, организация тренингов для родителей, бесплатные семейные консультации и даже организация медиаторской деятельности. Всего план включает 56 мероприятий.

В ведомстве в 2018 году составят семейные паспорта городов и районов, при составлении которых будут учитываться все экономические, социальные показатели, так или иначе связанные с семьей, постараются сделать многодетность модной, дадут бой разводам. Кое-что удалось установить уже сегодня, например, выяснить, в каких районах в среднем чаще женятся или разводятся.

Некоторые меры можно посчитать экстравагантными. Например, специалисты министерства вознамерились проанализировать поисковые запросы жителей районов и городов и на этой основе сделать вывод о благополучии или неблагополучии района. Сейчас, например, у жительниц Мелеуза и Учалов один из самых популярных запросов «как развестись с мужем?».

Вряд ли кто-то будет выяснять, это сто женщин по разу задали такой вопрос или одна женщина спрашивала сто раз. А более детальный анализ с установлением подробностей можно будет расценивать как вторжение в личную жизнь», — полагают отдельные эксперты.

По мнению политолога Дмитрия Казанцева, некоторые меры могут стать достаточно действенными. Например, представленность специалистов семейного ведомства во всех 63 муниципальных образованиях Башкирии хорошо соответствует целям реализации семейной политики, повышении престижа семьи (особенно затрагивающих интересы многодетных и малообеспеченных семей), а также вопросам профилактики семейного неблагополучия.

«Немаловажным нюансом остается вопрос подбора квалифицированных кадров на местах (психологи, социальные работники и др.), чтобы новая структура действительно сумела добиться позитивных сдвигов в вопросе укрепления семейных ценностей и улучшения демографической ситуации в регионе», — заключил собеседник ИА REGNUM.

Будут ли новые сданные медали?

Семья Вольф настроена решительно. Проиграв в нескольких судебных инстанциях, многодетная уфимка надеется на положительное для семьи решение в следующей.

Мэр Уфы Ирек Ялалов считает, что «по закону невозможно дать многодетной семье больше квадратных метров, чем положено и что ни один чиновник не подпишется под таким решением», однако в некоторых случаях, например как при рождении тройни, можно попросить «спонсорскую помощь мецената».

Велика вероятность того, что республика всё же изыщет дополнительные возможности и предоставит жилищный сертификат семье Вольф уже в 2018 году. В бюджете-2018 на выдачу сертификатов предусмотрено 117 млн. рублей, что позволит улучшить жилищные условия 39 многодетным семьям. На получение жилищного сертификата в республиканском списке числится около 1,7 тыс. человек. Сумма одинакова для всех — 3,5 млн рублей.

Возможно, ситуации с возвращением медали удалось бы избежать, если бы в республике существовал особый список на получение сертификата для многодетных семей, проживающих в аварийном жилье не менее пяти лет (дабы ни у кого не возникало желания намеренно приобретать аварийное жильё).

Остается два вопроса. Первый: что делать остальным уфимцам, переселяемым из центра на окраины, и второй: будут ли новые сданные медали?