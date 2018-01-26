Осло, 26 января, 2018, 20:45 — ИА Регнум. «Мы можем с уверенностью сказать, что наша мощь и возможности возрастут вместе с экспансией в Арктику», — говорит Владимир Путин (дословно он так не говорил, прим. — ИА REGNUM ), побуждая тем самым датчан, канадцев, норвежцев и даже китайцев к активным действиям в регионе. Существует ли реальная угроза превращения «холодной войны» в «ледяной конфликт», попытался разобраться сегодня, 26 января, политический корреспондент Die Welt Ансгар Грау.

Д. Менников Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

«Арктика может стать либо ареной для сотрудничества, либо регионом конфликтов», — отмечает директор Фонда науки и политики Фолькер Пертес в интервью немецкому изданию Die Welt.

На сегодняшний день предполагается, что в Арктике находится порядка 13% глобальных запасов нефти, 30% природного газа и 20% еще неразведанного газового конденсата, а также, помимо этого, крупные месторождения никеля, золота и алмазов. Однако разработка месторождений в регионе по-прежнему затруднена и при нынешних низких ценах на энергоносители может оказаться слишком дорогостоящей, отмечает Грау.

На недра арктического континентального шельфа активно претендуют Канада и Дания, стремящиеся значительно расширить свои арктические владения, заявляя права чуть ли не на весь Северный полюс и хребет Ломоносова, расположенный между гренландским морем Линкольна и Новосибирскими островами.

Соответствующие заявки даже были поданы на рассмотрение Комиссии ООН по границам континентального шельфа. И тем не менее, решение этой проблемы может затянуться как минимум еще на 10 лет, уверяет Йоахим Вебер, специалист по геополитике из Института политики безопасности в Киле.

«Сильный экономический интерес к региону» имеется у Германии, говорит политолог Фолькер Пертес. Ведь для страны-экспортера, чья торговля с Азией становится все значительнее, «дорога для контейнеров с товарами для или из Южной Кореи, Японии и Китая через Северный морской путь был бы короче примерно на треть».

Иван Мизин Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

А теперь и Дональд Трамп осознал, что у США есть экономические интересы на Северном полюсе. Напомним, что в апреле 2017 американский президент подписал указ, отменяющий запрет на подводное разведывательное бурение на океанском шельфе, а уже в декабре разрешил энергетическим концернам бурение нефтяных скважин в арктическом районе, который прежде являлся охраняемой законом территорией.

На данный момент Вашингтон в Арктике может похвастаться разве что авиабазой Туле, расположенной примерно в 1,5 тысячах километров от Северного полюса, где размещено оборудование систем предупреждения о запусках баллистических ракет и наблюдения за космическим пространством.

В распоряжении Канады сегодня есть более 11 боеспособных военных и гражданских ледоколов, у России — в два раза больше, включая 6 атомных ледоколов, а у Норвегии, по крайней мере, один ледокол. Береговая охрана США располагает всего тремя ледоколами, и это ставит сверхдержаву на один уровень с Казахстаном, действующим в Каспийском море, отмечает Грау. Даже Китай сейчас строит свой второй полярный ледокол.

Естественно, столь серьезное российское присутствие в регионе вызывает опасения со стороны союзников по НАТО: а что, если Россия начнет действовать и, к примеру, завоюет Шпицберген? Придется ли Альянсу реагировать согласно Статье 5 и «умереть за Шпицберген»? — задается вопросом общественность.

Отметим, что и Норвегия наращивает военное присутствие в Арктике, но по этому поводу «общественность» не волнуется (прим. — ИА REGNUM ).

Примечательно при этом, что само по себе военное присутствие проблемой не является: критичнее всего амбиции России воспринимает Норвегия. Но даже норвежский генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изначально выражал точку зрения, согласно которой «присутствие российских военных лучше, чем полное отсутствие государственности в регионе». Из-за таяния льдов в регион прибывает все больше туристов и нелегальных рыболовных судов, «и в этом случае хорошо, когда есть какая-то сила, которая следит за порядком и которая может принять меры», подчеркивал Генсек.

Остается только искать совместный modus vivendi, отмечает Юрген Хардт, пресс-секретарь по внешней политике фракции бундестага ХДС/ХСС. А чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе, на прогрессирующей стадии эксперт считает целесообразным обсуждение арктической политики, в том числе, в рамках Совета Россия — НАТО.