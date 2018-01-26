Лозанна, Швейцария, 26 января, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список правил, которым должны следовать «олимпийские спортсмены из России», которых комитет допустил до XXIII зимних Олимпийских игр. Соответствующее сообщение выпустила сегодня, 26 января, пресс-служба МОК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кастет

Согласно этим правилам, все российские спортсмены, попавшие на Олимпиаду, должны уважать решение исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года и понимать, что будут выступать под олимпийским флагом и гимном и под общим названием Olympic athlete of Russia (олимпийский атлет России).

Российские спортсмены должны использовать только аббревиатуры OAR или ОСР (на кириллице) как в публичных выступлениях, так и в социальных сетях.

«Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России», — сказано в правилах.

Российский флаг спортсмены смогут вывесить в своих спальнях и закрытых помещениях, но только с предварительного согласия МОКа.

Запрещается проведение каких-либо альтернативных церемоний награждения, где может звучать российский гимн или быть использована российская символика. Продажа российской формы с национальными эмблемами также запрещена.

Запрещается любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.

За соблюдением данных правил будет следить специальная рабочая группа МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом. Группа предоставит полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хёвертц.

В случае нарушения кем-то из российских спортсменов данных правил, они должны будут подписать декларацию об отлучении от Игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МОК допустил до участия в Играх только 169 российских спортсменов. Среди них практически нет лучши российских атлетов, которым просто запретили ехать на Игры, даже несмотря на то, что они никогда не были замечены в употреблении допинга.