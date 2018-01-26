Минск, 26 января, 2018, 19:47 — ИА Регнум. С 1 февраля 2018 года Белоруссия в очередной раз повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Соответствующее постановление подписано советом министров республики 26 января, сообщает БЕЛТА.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Пошлина на экспорт сырой нефти повышается с $ 114,4 за тонну до $ 120,1 (рост на 7,8%), на прямогонный бензин — с $ 61,2 до $ 66 за тонну (рост на 7,8%), на товарный бензин — с $33,4 до $36 за тонну (рост на 7,8%).

Пошлины на легкие и средние дистилляты, дизельного топлива, бензола и других нефтепродуктов вырастут на 7,8%.

Напомним, Белоруссия несколько раз в год повышает экспортные пошлины на нефть и её продукты. Последнее повышение было 1 января 2018 года. В новом году цены на экспорт сырой нефти выросли со $ 105 за тонну до $ 114,4 (рост 8,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, повышение также произошло 1 декабря 2017 года. Пошлина за тонну сырой нефти повысилась с $ 96,1 до $ 105 (рост на 9,2%).

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За год стоимость экспорта нефти выросла на 51,8%.

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