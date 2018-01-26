Вашингтон, 26 января, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В 2017 году на позиции боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических групп было сброшено 4 тыс. 300 бомб, согласно статистическим данным ВВС США, 26 января сообщает агентство TOLO News.

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Согласно данным ВВС США, число авиаударов в 2017 году в два раза превысило количество авиаударов за 2015 и 2016 года вместе взятые.

Представители ВВС США заявили, что в 2018 году Пентагон увеличит численность самолетов в Афганистане для поддержки афганских сил безопасности на полях сражений.

Статистические данные показывают, что в 2017 году на юге Афганистана американские и афганские военно-воздушные силы ежедневно наносили в среднем 15 авиаударов.

Напомним, после публикации новой стратегии Соединенных Штатов в отношении Афганистана и стран Южной Азии, представленной президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года, число авиаударов ВВС США в рамках афганской операции «Решительная поддержка» значительно увеличилось.

В рамках новой стратегии Трамп заявил о намерении увеличить американский военный контингент в Афганистане еще на 3,5 тыс. солдат. В конце 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО направит в Афганистан еще три тысячи военных инструкторов для обучения афганских сил.