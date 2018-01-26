Москва, 26 января, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России, сообщает 26 января пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Валерий Зорькин

«Руководствуясь статьёй 23 федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года «О Конституционном суде Российской Федерации», президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность Председателя Конституционного суда», — говорится в сообщении.

Валерий Зорькин возглавлял Конституционный суд с 1991 по 1993 год. В 2003 году он был вновь назначен на эту должность и занимает её до сих пор.

Срок действующих полномочий 74-летнего Зорькина истекает в феврале 2018 года.

Напомним, в 2010 году в закон о Конституционном суде была внесена поправка, дающая право его председателю бессрочно занимать свой пост (для остальных судей действует возрастной ценз в 70 лет).

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