Симферополь, 26 января, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В Крыму продали земли и имущество Багеровского завода марочных коньяков за 41,2 млн рублей. Своей очереди на приватизацию ожидают почти все винные предприятия полуострова, сообщает ИА REGNUM 26 января.

Visitcrimea.guide Багеровский завод марочных коньяков

По информации пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений РК, к аукциону были допущены два участника помимо арендатора: ООО «Алеф-Виналь-Крым», выпускающего коньяк под марками «Жан-Жак», «Клинков», «Дюльбер» и «Остров Крым», а также АО «Старокрымский».

"Начальная цена лота составляла 39,24 млн рублей. Победителем конкурса объявлена компания «Алеф-Виналь-Крым», которая приобрела за 42 млн рублей земельный участок площадью 53,8 тыс. кв. м и находящуюся на нём недвижимость. Договор купли-продажи должен быть составлен в течение пяти дней», — отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Оксана Лахина, предприятие одним из первых подготовило необходимые документы и прошло соответствующие процедуры.

«Есть поручение главы Республики, план приватизации, который мы должны выполнить. В соответствии с этим планом необходимо всех «винников» продать, поскольку их лишат лицензии, если они не выкупят производство. «Алеф-Виналь-Крым» были первыми, кто подготовил по процедуре все документы для приватизации», — отметила замминистра.

Она также уточнила, что в прошлом году план приватизации не удалось выполнить из-за бюрократических сложностей и административной медлительности.

«Дело не в санкциях, всё гораздо проще. Для того чтобы приватизироваться и выполнить обязательства, ГУПам нужно было прокадастрировать всё имущество, стать на учёт, получить право собственности за Республикой, чтобы мы могли это дело осуществить и т. д. Но к концу прошлого календарного года многие физически не успели этого сделать», — подчеркнула Оксана Лахина.

Напомним, в 2018 году крымские власти планируют заработать на приватизации государственного имущества до трех миллиардов рублей.

«В Государственном совете и на комитетах рассматривался вопрос об отчуждении имущества трёх санаториев — «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри». Именно акций, прошу не путать, в информационных материалах была указана номинальная стоимость акций, но никак не рыночная стоимость пакетов. Мы рассчитываем выручить порядка 2−3 млрд от продажи этих пакетов акций», — отмечала в конце прошлого года министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина.

Согласно документам, санаторий «Ай-Петри» оценили в 225 млн рублей, «Мисхор» — 111 млн рублей, «Дюльбер» — в 53 млн рублей.

В пояснительной записке к постановлению также отмечалось, что от приватизации государственной собственности РК, в бюджет поступило около 170 млн рублей, при установленном планом приватизации на 2017 год задании — 700 млн рублей. Недовыполнение плановых поступлений местные власти объясняют, прежде всего, низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов поддерживает идею продажи всех винодельческих предприятий полуострова в частные руки по примеру завода шампанских вин «Новый Свет», который в сентябре 2017 года был продан за полтора миллиарда рублей дочерней компании банка «Россия» — ООО «Южный проект».

«Я сторонник того, чтобы продать их все, тем более что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Всё равно система мотивации совсем другая», — высказал позицию властей Аксёнов.

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