Москва, 26 января, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Градозащитникам Москвы удалось спасти от сноса большую часть исторических домов, попавших в списки программы так называемой реновации. Как заявил 26 января корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения Архнадзор, историк Рустам Рахматуллин, можно говорить об удовлетворительном итоге деятельности рабочей группы по сохранению домов.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Снос памятника архитектуры на Покровском бульваре в Москве

Он отметил, что в предварительных списках домов, предложенных рабочей группе, зданий было намного больше. Однако статистически результат проделанной работы можно назвать большим успехом градозащитного движения за последнее десятилетие.

«Числа уступают только решению Юрия Лужкова утвердить около 1000 территорий памятников в 2010 году, что было следствием нашей критики проекта Генплана. Особенно важно, что сейчас речь идёт о массовом сохранении исторической среды, а не памятников архитектуры. Те несколько памятников, жители которых проголосовали за вхождение в программу, сохраняются в силу закона. Тогда как закона о защите исторической среды не существует, механизмов защиты, предлагаемых законом о наследии, недостаточно, поэтому добрая воля властей имеет решающее значение», — подчеркнул Рахматуллин.

Он также отметил, что сокращения нельзя назвать единичными — некоторые типа зданий исключались «как класс». Прежде всего это относится к архитектуре ранней серии — зданиям переходного от «сталинки» к «хрущевке» типа, с высокими потолками и выраженными на фасадах междуэтажными членениями.

«Нам представлялось, что это ещё и материальная ценность, и вполне «товарное» жилье, но коллеги из правительства не согласились. За счет этого «класса» список сократился существенно. Отдельные здания других эпох также не удалось отстоять», — пояснил градозащитник.

Добавим, что 25 января мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что 218 домов, вошедших в программу реновации, будут сохранены. Кроме того, данное число может вырасти за счет 22 домов, судьбу которых предлагается определить на стадии проектов планировки территорий. Полный перечень сохраняемых домов сейчас опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметили представители инициативной группы Архнадзора, это результат совместных усилий рабочей группы Москомархитектуры (Юлианы Княжевской), Мосгорнаследия (Алексея Емельянова), Общественной палаты города (Петра Кудрявцева) и членов движения. Работа по сохранению исторически ценных для города зданий шла летом и осенью 2017 года.

Первоначальным материалом для проведенного анализа стали подготовленные участниками Архнадзора списки домов авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры, попавшей в перечень реновации сначала по списку голосования мэрии, а затем в результате инициативного голосования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в столице могут исчезнуть несколько важных градообразующих объектов.