Ростов-на-Дону, 26 января, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Плохие погодные условия сковали северную часть трассы М-4 «Дон» в районе Новочеркасска и Шахт. Из-за метели и плохой видимости большегрузам приходилось замедлять движение, что существенно снизило скорость транспортного потока и создало заторы.

«Комсомольская правда» На платном участке трассы М-4 «Дон» пробок в непогоду не возникло

В связи со сложившейся ситуацией, для большегрузов и автолюбителей попавших в пробки вдоль трассы были открыты сразу четыре мобильных пункта обогрева. Дежурные Центра управления в кризисных ситуациях областной службы спасения следят за ситуацией в режиме онлайн.

Стоит отметить, что на юге магистрали М-4 «Дон», который является платным с 1091 по 1119 километр, пробок и осложнений не наблюдалось. Этому отрезку пути присвоена техническая категория 1Б, что означает наличие освещения на всем участке дороги, разделенные встречные потоки движения по четыре полосы и наличие шумозащитных экранов. В совокупности эти факторы повышают безопасность проезда. Также дорога на участке регулярно очищается от снега.

По подсчетам госкомпании «Автодор», в 2016 году по платным дорогам проехали 70 миллионов машин, а в 2017 — уже 91 миллион. Это означает, что все больше автомобилистов выбирают безопасность, удобную инфраструктуру и придорожное обслуживание обеспечиваемые платными дорогами.