Тбилиси, 26 января, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Согласно параграфу 4 пункта 2 постановления правительства Грузии №117 (от 27.01.2014) Государственному агентству по вопросам религии вменено в обязанность распределить суммы, выделенные в качестве компенсации от понесенного в советский период ущерба, сообщает religion.geo.gov.ge.

Photolure Армянская церковь в Тбилиси

Решение о распределении сумм между религиозными общинами принималось путём консультаций и с учётом результатов изучения фактического положения дел (количество прихожан, количество духовных лиц, количество культовых строений и сооружений), пишет Благовест-инфо.

Агентство приняло решение, на основании закона «О государственном бюджете Грузии 2018 года», из выделенных 4 500 000 (четырёх миллионов пятисот тысяч) лари, в целях возмещения ущерба религиозным организациям, на данном этапе распределить между религиозными общинами только 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) лари (1 USD = 2.5 лари) в следующих размерах: грузинская исламская община — 2 200 000 лари; армянская апостольская христианская община Грузии — 600 000 (шестьсот тысяч) лари; римско-католическая община Грузии — 400 000 лари; иудейская община Грузии — 300 000 лари. Оставшаяся сумма в размере 1 000 000 лари будет распределена позднее.