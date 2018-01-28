Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2018, 02:59 — ИА Регнум. «Исламское движение сопротивления», известное как ХАМАС, появилось в 1988 году и в своей декларации обозначил свою главную цель: уничтожение Израиля. Обозреватель ИА REGNUM, политолог Авигдор Эскин изучил хартию ХАМАС и пришел к выводу: этот документ практически является калькой с программной книги Гитлера «Майн кампф» — разница в том, что здесь соответствующие установки украшены лозунгами о достоинствах шариата.

The Israel Project Юная смена ХАМАС

ХАМАС не запрещена в России, так как формально не направляет свои действия против нее (что, по российским законам, является основанием для признания организации запрещенной террористической), однако официально является крылом движения «Братья-мусульмане». (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Будучи не пылящейся в столе программой партии, а реальным кредо миллионов людей и десятков тысяч боевиков хартия ХАМАС опровергает мнение о том, что исламисты в целом не против евреев, они только против «израильских оккупантов»:

«Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!» И только дерево гаркад не станет делать этого, потому что оно является иудейским деревом» (тексте Аль-Бухари).

Да и методы борьбы перечислены предельно конкретно: только джихад, а инициативы и международные конференции — «пустая трата времени».

Об откровенных отзвуках «Майн кампф» в хартии ХАМАС читайте в статье: Что такое ХАМАС?

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