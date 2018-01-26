Калуга, 26 января, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прояснил свою позицию относительно запрета футбольного фанатского движения. Как он заявил на встрече с калужскими блогерами, необходимо отделять болельщиков от агрессивно настроенных фанатов с соответствующим стилем поведения и степенью опасности для окружающих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча Анатолия Артамонова с блогерами

«Я сам болельщик, с большим удовольствием посещаю почти все матчи нашей футбольной команды. Сижу на той трибуне, где все болельщики — люди, которые любят футбол, приходят, чтобы получить удовольствие, «поболеть» за своих любимых игроков и команду. Это абсолютно нормально. Но напротив нашей трибуны есть специальные огороженные зоны, где сидят фанаты. Мне обидно за них ­ — их привозят в отдельных вагонах с антивандальными сидениями, с поезда ведут колонной до стадиона в специальный сектор, рядом стоит пожарная машина. К нам однажды приезжала команда из первой лиги, и агрессивные фанаты на моих глазах сожгли часть покрытия стадиона, на которое я по крохам собирал деньги. Третью часть этого покрытия мы были вынуждены заново переложить. Именно о них я говорил. И почему я должен относиться к этому явлению спокойно и с одобрением? Нет!» — заявил Артамонов.

Глава калужского региона подчеркнул, что сложилась ситуация, когда родители боятся брать детей на стадион, но это не должно считаться нормой. Говоря об агрессии, он упоминал ситуацию, происшедшую в Малоярославце в сентябре 2011 году, когда по вине футбольных фанатов бытовая ссора переросла в побоище. Также Артамонов напомним представителями регионального интернет-сообщества, что нельзя забывать о трагедии в Одессе, где при участии футбольных фанатов, включившихся в политический процесс, в 2014 году в Доме профсоюзов погибли десятки людей.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает необходимым запретить футбольное фанатское движение.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», — сказал Артамонов.

Кроме того, калужский губернатор добавил, что рекомендовал футболистам «Калуги» не занимать первое место, чтобы не переходить в первую лигу, где «уже совсем другие болельщики». Кстати футбольный клуб «Калуга» выступает в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России.