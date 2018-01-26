Калужский губернатор пояснил, почему хочет запретить футбольных фанатов
Калуга, 26 января, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прояснил свою позицию относительно запрета футбольного фанатского движения. Как он заявил на встрече с калужскими блогерами, необходимо отделять болельщиков от агрессивно настроенных фанатов с соответствующим стилем поведения и степенью опасности для окружающих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Я сам болельщик, с большим удовольствием посещаю почти все матчи нашей футбольной команды. Сижу на той трибуне, где все болельщики — люди, которые любят футбол, приходят, чтобы получить удовольствие, «поболеть» за своих любимых игроков и команду. Это абсолютно нормально. Но напротив нашей трибуны есть специальные огороженные зоны, где сидят фанаты. Мне обидно за них — их привозят в отдельных вагонах с антивандальными сидениями, с поезда ведут колонной до стадиона в специальный сектор, рядом стоит пожарная машина. К нам однажды приезжала команда из первой лиги, и агрессивные фанаты на моих глазах сожгли часть покрытия стадиона, на которое я по крохам собирал деньги. Третью часть этого покрытия мы были вынуждены заново переложить. Именно о них я говорил. И почему я должен относиться к этому явлению спокойно и с одобрением? Нет!» — заявил Артамонов.
Глава калужского региона подчеркнул, что сложилась ситуация, когда родители боятся брать детей на стадион, но это не должно считаться нормой. Говоря об агрессии, он упоминал ситуацию, происшедшую в Малоярославце в сентябре 2011 году, когда по вине футбольных фанатов бытовая ссора переросла в побоище. Также Артамонов напомним представителями регионального интернет-сообщества, что нельзя забывать о трагедии в Одессе, где при участии футбольных фанатов, включившихся в политический процесс, в 2014 году в Доме профсоюзов погибли десятки людей.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает необходимым запретить футбольное фанатское движение.
«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», — сказал Артамонов.
Кроме того, калужский губернатор добавил, что рекомендовал футболистам «Калуги» не занимать первое место, чтобы не переходить в первую лигу, где «уже совсем другие болельщики». Кстати футбольный клуб «Калуга» выступает в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России.