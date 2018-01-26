Москва, 26 января, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Никита Белых был прекрасным губернатором, считает его жена Екатерина Белых. Об этом она, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщила журналистам 26 января, комментируя выступление своего супруга в суде с последним словом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Екатерина Белых

«Сугубо по-человечески я понимаю его мотивы, — призналась она. — Я не вполне с этим согласна как супруга и как женщина. С таким режимом работы и такой мотивацией приносить пользу людям и обществу — в этом графике невозможно сохранить здоровье и нормально жить».

Кроме того, она рассказала журналистам, что её муж умеет «зарабатывать деньги», а на посту губернатора он старался сделать всё, чтобы оставить о себе хорошую память и сделать жизнь людей «в откровенно проблемном регионе лучше».

«Но, как я сегодня сказала, все наши четверо детей будут им гордиться», — пообещала супруга обвиняемого в коррупции экс-губернатора.

В свою очередь, его адвокат заверил журналистов, что у защиты Белых достаточно много аргументов, тем более, что выдвинутые против подсудимого обвинения не подкрепляются объективными данными и доказательствами. Адвокат также отметил, что защита надеялась на объективность государственных обвинителей, но их реакция и оценка якобы оправдывающих Никиту Белых обстоятельств «удивила и задела» защитников.

Напомним, что 26 января в здании Пресненского районного суда состоялось очередное заседание по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он выступил там с последним словом, в котором призвал суд вынести ему оправдательный приговор.

«Я думаю, признания вины от меня никто всерьёз не ждёт, — заявил бывший губернатор. — Тот, кто хотел что-то понять, давно всё понял».

Этими общими фразами экс-чиновник не ограничился и подробно рассказал о своих идеях по преобразованию общества, раскритиковал свидетелей со стороны обвинения, сравнив кое-кого из них с агентами «Штази», а также заверил суд, что шёл работать в губернаторы не из корыстных соображений. Кроме того, он поблагодарил судью за внимательное отношение к его проблемам со здоровьем.

Добавим, что следующее заседание состоится 1 февраля 2018 года. а нём судья должна вынести приговор по этому делу.