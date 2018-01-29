Киев, 29 января, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Зарегистрированный Польшей в январе 2018-го проект резолюции Совбеза ООН по вопросу украинского национализма может стать серьезнейшим ударом по реноме постмайданных украинских властей. Зачислит ли нынешняя Украина Польшу в «пособники агрессора», обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Яков Рудь.

Иван Шилов ИА REGNUM Волынская резня

Все, на чем держится нынешняя мифология киевских властей в их антироссийской, а на самом деле антиукраинской действительности, основано на прославлении пособников гитлеровцев. Вынося справедливую оценку деяний украинских националистов на рассмотрение ООН, Польша предлагает на основании главы 7 Устава ООН запретить такие организации украинских националистов, как ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «С-14», СНА, ВО «Тризуб» имени Бандеры (организация, деятельность которой запрещена в РФ), УНС.

Требование абсолютно справедливое, и желание приструнить нынешних последователей нацизма можно только приветствовать. На самой же Украине это предложение Польши стараются всеми силами замалчивать. Действительно, если оно будет принято, то ни о каком политическом лице нынешней украинской администрации говорить не приходится. Только вот как переломить эпидемию, имеющую место на Украине вот уже долгие годы?

Читайте подробности: Объявит ли Киев Польшу «пособником агрессора»?

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