Степанакерт, 26 января, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Мы приехали в Нагорный Карабах с миссией по сбору фактов, очень благодарны президенту Бако Саакяну, который создал необходимые условия для реализации нашей миссии. Об этом в Степанакерте в ходе брифинга для сказал член Европарламента от Швеции Ларс Адактусон, отметив, что состоялась интересная содержательная встреча с президентом Нагорно-Карабахской Республики по интересовавшим их вопросам для понимания происходящих в республике развитий, сообщает «Арцахпресс».

Арцахпресс Член Европарламента от Швеции Ларс Адактусон

«Я приехал по приглашению Европейского офиса Ай Дата. Эта организация проводит очень активную и важную деятельность в Брюселе, мы тесно сотрудничаем, — отметил депутат Европарламента. — У нас очень плотный график, мы должны успеть в ходе краткосрочного визита собрать необходимые сведения».

25 января президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял делегацию, возглавляемую Ларсом Адактусоном. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся отношений между Нагорным Карабахом и Европой. Особое внимание было уделено развитию парламентского сотрудничества.

Президент Саакян отметил, что Нагорный Карабах заинтересован в углублении и расширении связей с Европейским парламентом и другими европейскими структурами, добавив, что это является одним из приоритетных направлений внешней политики республики.

Адактусон провел также встречу с главой МИД НКР Масисом Маиляном.