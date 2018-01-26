Москва, 26 января, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 января провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвящённое ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности

В частности, как отмечается, обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.

«Речь шла о ситуации в Африне, и в этом контексте глава российского государства информировал участников совещания об обсуждении этой темы в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, обсуждался ряд текущих вопросов внутрироссийской социально-экономической повестки дня, информирует пресс-служба.

Напомним, турецкая армия с 20 января проводит в сирийском Африне операцию под названием «Оливковая ветвь». Целью операции является очистка данного приграничного района от курдских сил самообороны (YPG), которые Турция относит к террористическим организациям.

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