Киев, 29 января, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Вице-президент США Джо Байден рассказал, как требовал от постмайданного Киева уволить генерального прокурора Виктора Шокина. В качестве стимула Байден использовал миллиард долларов кредитных гарантий, которые Украина не получит в случае неисполнения требования. Как происходили события и что они представляют собой в перспективе, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

Порошенко исполнять не спешил, и дело дошло до ультиматума:

«Я сказал, что уезжаю через 6 часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли (Юрия Луценко — прим.)», — говорит Байден.

Рассказ Байдена показывает многое: и отношение «большого друга украинского народа» к Киеву, и «независимость» Украины… Но остается вопрос — зачем именно сейчас вице-президенту США понадобилось об этом публично вспоминать? В конце 2017 года западные кураторы Украины согласились, что второй срок Порошенко им неинтересен, и уже в начале 2018-го целый хор американских СМИ и посол США в Киеве «вдруг» заговорили о коррупции украинского президента и преступлениях майданной власти.

Своими откровениями Байден дал понять, что майданный Киев — марионетка США, и недовольные хозяева намерены поставить марионетку другую, еще более послушную и меньше желающую наживаться на американских деньгах.

Как обстоит дело с кандидатами на эту функцию, читайте в статье: Как Джо Байден украинского генпрокурора увольнял

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