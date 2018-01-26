Чебоксары, 26 января, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В Чувашии жилищное строительство продолжает снижаться. Как сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате, в 2017 году в республике построена 10 121 квартира. Общая площадь введенного жилья составила 605 тыс. кв. метров, что на 3,9% меньше по сравнению с 2016 годом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

В структуре общей площади жилья строительными компаниями введено почти 439 934 кв. метров, что на 0,9% больше уровня 2016 года. Число новостроек упало на 2,5% и составило 425 276 кв. метров. Объём реконструкции возрос в 180 раз, достигнув 14 658 кв. метров. Жители Чувашии за год построили 165 108 кв. метров, снижение составило 14,8%.

Согласно представленным данным, средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила по итогам года 33 774 рубля. Это на 2,4% меньше уровня 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что в республике планируется ввести в этом году не менее 630 тыс. кв. метров жилья.

Напомним, в 2016 году в Чувашии построено 9911 квартир общей площадью 629,8 тыс. кв. метров. По сравнению с 2015 годом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 24,4%.

Отметим, в прошлом году в Чувашии возросло число ипотечных сделок. Количество зарегистрированных ипотек возросло на 47% (в 2016 году — 1185, в 2017 году — 2255). В управлении Росреестра обращают внимание на то, что «основной скачок в цифрах произошел после уменьшения ипотечной ставки со стороны кредитных организаций».