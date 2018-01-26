Москва, 26 января, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в своём последнем слове в суде заявил, что хотя и допускал ошибки — стыда не испытывает. Как передает 26 января корреспондент ИА REGNUM из зала заседаний Пресненского районного суда, подсудимый отказался признать себя виновным и попросил суд оправдать его.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых в Пресненском районном суде

«Что касается моей работы на протяжении 7,5 лет на посту губернатора, то должен сказать, что мне абсолютно не стыдно за свою работу, — заявил Белых. — Это не означает, что всё делалось идеально. Естественно, что-то не получалось. Были ошибки. Но, как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал! Работал по 12—14 часов в сутки. Вы видели мои графики. Более 200 дней неиспользованного отпуска. Все показания свидетелей в этом вопросе единодушны. Всё, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей. Для зарабатывания денег нет смысла идти работать губернатором Кировской области. У меня есть опыт предпринимательской деятельности. Достаточно успешный, чтобы не нуждаться и удовлетворять свои личные запросы и потребности, которые достаточно скромны».

Вместе с тем подсудимый упрекнул государственных обвинителей в том, что они с недостаточным вниманием относились к показаниям тех свидетелей, слова которых могли бы подтвердить его невиновность. Что касается тех свидетелей, чьи показания обвинение использовало в качестве подтверждающих виновность Никиты Белых, то этих граждан он сравнил с агентами «Штази». Кроме того, своё последнее слово бывший губернатор изрядно сдобрил шутками, цитированием бородатых анекдотов и даже сравнил себя с главным героем романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом».

«Моей целью было показать, что власть может быть другой, нежели её воспринимает значительная часть населения, что власть может быть открытой и демократичной, — признался Белых. — Именно поэтому я старался вести деятельность и принимать решения максимально открыто и прозрачно. После многочисленных обсуждений. С учётом всех мнений и позиций. Любой человек, и это не фигура речи, мог обратиться ко мне со своими вопросами и проблемами: на улице, в магазине, в социальных сетях. Как и главный герой романа Кена Кизи, я могу с уверенностью и удовлетворением сказать — я хотя бы попробовал это делать, чёрт побери».

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых пишет последнее слово

Здесь Белых предположил, что, наверное, это кому-то не нравилось и, должно быть, есть люди, заинтересованные в том, чтобы миф о том, что все чиновники — мздоимцы, продолжал существовать.

«Поверьте, эти мифы из той же категории, что все правоохранительные органы крышуют ОПГ, а суды принимают решения по указке сверху, — уточнил бывший губернатор. — Эти и другие мифы позволяют управлять настроениями людей, решать тактические задачи, на самом деле закладывая мину замедленного действия под государственный фундамент. По моему глубокому убеждению, развитие государства возможно лишь при наличии взаимного доверия и уважения и совместной работы населения, гражданских институтов, предпринимателей и власти».

Продолжив рассказ о своих достоинствах, бывший губернатор рассказал о своей активной благотворительной деятельности, заверив присутствовавших, что делал это не ради пиара.

«Поверьте, для пиара деньги можно потратить куда как более эффективно», — со знанием дела отметил Никита Белых.

Кроме того, он обратил внимание суда, что в своё время участвовал в субботниках и даже сдавал нормы ГТО, организовывал донорское движение, чтобы, дескать, всегда иметь ответ на вопрос «Готовы ли вы делать сами то, к чему призываете?» Это, по мнению Белых, доказывает, что любая мысль о его корыстных интересах абсурдна и нелогична.

«Коррупционная суть — как беременность, — просветил слушателей бывший губернатор. — Нельзя быть чуть-чуть беременной, и нельзя быть чуть-чуть коррупционером. Ты либо ставишь общественные интересы выше своих, либо нет. Промежутков не существует».

В числе прочих тем подсудимый заявил, что одним из мотивов, которым, вероятно должен, руководствоваться суд, является тот, что Белых на первое место всегда ставил работу и теперь хотел бы посвятить себя воспитанию своего потомства. Также он поблагодарил председательствовавшего судью, которая, как отметил Белых, с пониманием относилась к его «болячкам».

"Вы шли мне навстречу и помогали, — заявил он. — В противном случае последствия могли бы быть гораздо более печальными. Я прошу извинить меня тех, кто ждал сегодня от меня политических заявлений. Я хочу лишь, чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых в камере

Напомним, что Никита Белых, занимавший на тот момент пост губернатора Кировской области, был задержан 24 июня 2016 года в Москве, в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых 100 тысяч евро. Задержание губернатора произвели следователи СКР и сотрудники ФСБ. По версии Следственного комитета, деньги (в общей сложности 400 тысяч евро) полагались губернатору «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области». Никита Белых закончил экономический и юридический факультеты Пермского государственного университета. Проходил стажировку в Оксфорде. Согласно данным из открытых источников, в 1993 году он учредил инвестиционную компанию «Фин-Ист», а в июле 1998 года занял пост вице-президента «Пермской финансово-производственной группы». В том же году он стал членом движения «Новая сила», которое позже вошло в «Союз правых сил». В 2001 году Белых — председатель областной организации партии «Союз правых сил», а с 9 декабря 2001 года — депутат Законодательного собрания Пермской области. Спустя почти четыре года, 28 мая 2005 года, Белых избрали председателем партии СПС, а осенью он поддержал союз этой партии с «Яблоком». Позже (в 2008 году) он был выдвинут президентом РФ Дмитрием Медведевым на пост губернатора Кировской области и стал им 18 декабря того же года. Любопытно, но есть сведения, что на тот момент всё ещё не был отозван иск Белых к РФ, поданный им в Страсбургский суд в связи с изъятием у СПС тиражей агитационных материалов. На следующий день после задержания, 25 июня 2016 года, Следственный комитет России предъявил Никите Белых обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Басманным судом города Москвы он был арестован на два месяца. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин освободил Белых от должности губернатора Кировской области с формулировкой «в связи с утратой доверия». Брат арестованного в Москве губернатора Кировской области Никиты Белых Александр Белых после этого подал рапорт об увольнении из Генеральной прокуратуры РФ. В ходе процесса над бывшим губернатором сторона защиты охарактеризовала случившееся как провокацию, а деньги обозначила как «спонсорскую помощь во внебюджетный городской фонд для реконструкции объектов Кировской области». Появление светящейся краски на руках экс-губернатора другой адвокат объяснил тем, что Белых поздоровался с человеком, прикасавшимся к помеченным купюрам. Позже появилась информация, что арестованного экс-губернатора Кировской области Никиту Белых отпустят из-под ареста в обмен на показания против оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сведения. Более того, он заверил, что «ни администрация президента, ни сотрудники администрации президента не имеют и не могут иметь отношения к следственным действиям и тем более не могут кому-то обещать, что кого-то откуда-то выпустят». В рамках очередного судебного заседания по делу Никиты Белых 24 января государственное обвинение попросило для бывшего губернатора 10 лет колонии строгого режима. Также прокурор попросил назначить Белых штраф в размере 100 млн рублей. Интересно, что ранее в качестве личных поручителей бывшего губернатора Кировской области выступили лидер оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Также поручителями выступили профессор «Высшей школы экономики» Евгений Ясин и оппозиционный политик, член Совета при президенте РФ по вопросам развития гражданского общества и прав человека Ирина Хакамада.