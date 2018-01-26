Рига, 26 января, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают, пишет новостное агентство Bloomberg. Пока Эстония и Литва повышали акцизы на алкоголь, Латвия медлила. В результате Латвия собирает огромные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя, а в Эстонии — обратный результат, хотя Финляндия совсем рядом. Значительно поднявшиеся акцизы на алкоголь в стране уже повлияли на местных потребителей алкоголя, потому что они всё чаще покупают напитки в Латвии, а в северную пограничную зону стран Прибалтики отправляются и финны.

Nike_87 Бутылки. Дно

«Возле границы Латвии и Эстонии появилось множеством алкогольных магазинов», — говорит старший экономист латвийского филиала Swedbank Мартинс Казакс.

И это, по его словам, повлияло на рабочие места и сбор налогов. Разница в цене стала очевидной — за самую популярную бутылку виски объемом 0,7 литра в Таллине просят 23,99 евро, а в Риге она стоит 15,69 евро. В Латвии также более низкие цены на пиво, вино и крепкие напитки.

Пока Латвия собирает всё больше средств в бюджет, в Эстонии за счет повышенных акцизов на алкоголь в казну было собрано на 34 млн евро меньше, чем планировалось. Власть страны вскоре среагировала на это и наполовину уменьшила размер планируемых новых акцизов, за исключением акцизов на вино. Правительство Эстонии даже не скрывает, что таким образом пытается компенсировать потери из-за процветающей торговли алкоголем на границе. А до этого Эстония смело увеличивала акцизы на алкоголь, например, за пять лет акциз на крепкие напитки вырос на 60%, только один акциз на пиво летом прошлого года подскочил на 70%.

Так ведет себя и Литва, которую Всемирная организация здравоохранения считает самой пьющей страной в мире, если считать количество выпитого алкоголя, приходящееся на одного жителя. Страна очень смело повысила акцизы, но налогов собрала больше. Между тем потребление в Литве всё равно должно сократиться из-за ограниченного времени торговли алкоголем и повышения возрастного ценза при его покупке.

Пока что больше всего от этого выигрывает Латвия, которая переманила из Эстонии финских покупателей.