Омск, 26 января, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Минувшая рабочая неделя — с 22 по 26 января — для Омской области стала богатой на события. Омичи переживали лютые морозы и выдвигали версии, почему на реке Иртыш образовалась странная незамерзающая полынья. Власти Омска сообщили о громком кадровом назначении, а пресса — о продаже акций аэропорта «Омск-Фёдоровка»…

Omskportal.ru Недостроенный аэропорт «Омск-Фёдоровка»

Самая холодная ночь и незамерзающий Иртыш

Омскую область, как и всю Сибирь, на этой неделе испытывают крепкие морозы. С начала зимы ночь 25 января была в Омске самой холодной. Температура воздуха опускалась до — 38 градусов.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, арктический циклон на территории региона задержится ещё на несколько дней, а уже к 28 января морозы смягчатся.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, холодная зима оказалась настоящим испытанием для жителей дома №14 по улице Светловской в Омске. Они пожаловались на холод в квартирах в единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности. Замеры температуры в квартирах показали, что уровень теплоподачи в этом доме ещё строящегося микрорайона на грани норматива. Однако городские власти, ссылаясь на технические требования, утверждают, что смогут исправить положение только тогда, когда «немного спадёт мороз». Они заверили, что теплее в квартирах дома №14 по улице Светловской станет к 29 января.

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Итак, омичи в своих квартирах замерзают, а вот река Иртыш — нет. Горожане заметили, что в районе Ленинградского моста на реке образовалась незамерзающая полынья. В связи с этим проверку организовала природоохранная прокуратура. В ведомстве уточнили, что в пробах сточных вод, поступающих в Иртыш в районе Ленинградского моста из ливневого коллектора, обнаружено превышение содержания предельно допустимой концентрации солей аммония в четыре раза. И эта ситуация грозит обернуться экологическим скандалом.

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ИА REGNUM следит за развитием событий.

Мэр Омска обзавелась первым заместителем

В понедельник, 22 января, в мэрии Омска сообщили о кадровом назначении.

Мэр Омска Оксана Фадина назначила своим первым заместителем Евгения Фомина, который до этого занимал пост первого заместителя директора департамента городского хозяйства.

Уточняется, что Фомин также возглавил департамент городского хозяйства. Кроме того, он будет курировать и департамент транспорта.

«Я изучала работу Евгения Фомина весь последний месяц и пришла к выводу, что у него есть потенциал для этой должности. Он показал себя в работе, теперь есть возможность проявить свои способности на новом уровне», — прокомментировала своё решение Оксана Фадина.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Оксана Фадина стала мэром Омска в ноябре 2017 года. Фадину мэром 31 голосами «за» выбрали депутаты горсовета, так как прямые выборы градоначальника в Омске отменили в 2015 году.

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В декабре 2017 года стало известно, что в связи с истечением срока трудовых договоров были прекращены полномочия первого заместителя мэра, директора департамента городского хозяйства Сергея Фролова; заместителя мэра Ирины Касьяновой; заместителя мэра, директора департамента финансов и контроля Инны Парыгиной; заместителя мэра, директора департамента имущественных отношений Евгения Асташова, руководителя аппарата мэра Виталия Самозвона.

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Как не «наплодить» депутатов

23 января омские массмедиа сообщили о том, что депутат горсовета Омска Алексей Ложкин предложил новую схему избирательных округов с ростом количества депутатов с 40 до 44 человек.

Как передаёт «Омск-информ», депутат от ЛДПР Алексей Ложкин предложил увеличить количество избирательных округов для выборов в горсовет с 20 до 22. По его словам, избирательные округа не должны выходить за границы административных округов. А сейчас в Омске есть случаи, когда один избирательный округ находится в двух административных округах и даже на разных берегах Иртыша.

Ложкин подчеркнул, что депутатам неудобно работать с двумя главами округов, а избирателям неудобно ездить на прием через Иртыш.

Однако коллеги Алексея Ложкина не поддержали. Например, депутат-единоросс Юрий Филатов (его округ как раз разделен Иртышом) заявил, что проблем из-за разделённого рекой округа в Омске не возникает:

«Речь идёт о 20 округе, часть которого находится в Ленинском округе, часть в Кировском. Я 11 лет работаю, проблем нет. Избирателям ничего не мешает ездить через Иртыш. Другое дело, если бы Южного моста не было, наверное, была бы проблема. Люди бы ездили через Ленинградский мост. А так проблем нет. Шесть лет назад у нас было 39 округов, сейчас 20, вы хотите 22. На всю Москву 56 депутатов. Мы сейчас наплодим их, как в советское время, когда сидело 256 человек».

В итоге депутаты проголосовали против увеличения количества избирательных округов.

Между тем, по мнению руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрея Алёхина, так называемый Кировско-Ленинский округ действительно неудобен:

«Это не очень хорошо, когда жители Кировского района вынуждены ездить на приём к депутату в Ленинский район Омска. Поэтому предложение Алексея Ложкина имеет под собой основания. По моему мнению, при желании всё можно сделать и без увеличения количества депутатов, найти возможность просто сделать перераспределение округов», — сказал депутат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Омске состоялись выборы депутатов горсовета шестого созыва. Голосование проходило по 20 одномандатным округам на 471 избирательном участке. Общая явка составила 21,7%. По итогам голосования 10 сентября «Единую Россию» в горсовете представляют 26 депутатов из 40, КПРФ — девять депутатов, «Справедливую Россию» и ЛДПР — по двое депутатов, «Коммунистов России» — один депутат.

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Судьба недостроенного аэропорта

24 января стало известно о продаже акций аэропорта «Омск-Фёдоровка» — за 197 тысяч рублей.

49% акций АО «Омский аэропорт «Фёдоровка» продало казенное учреждение «Центр учёта и содержания собственности Омской области». Как сообщает «Коммерсантъ», акции выставлялись на продажу за 197 тыс. руб. Шаг аукциона был определён в 5 тыс. руб. В торгах приняли участие два физлица — Алексей Комбаров и Иван Дмитриенко. Победителем торгов был признан Дмитриенко. Он приобрёл пакет по начальной цене.

Уточняется, что оба заявителя ранее уже принимали участие в торгах по покупке акций аэропорта Омск-Фёдоровка. Например, в 2015 году Иван Дмитиренко приобрел на торгах 49% акций аэропорта за 600,1 тыс. рублей, но затем отказался от заключения договора. В связи с этим результаты торгов были аннулированы.

Алексей Камбаров принимал участие в торгах по продаже аэропорта в 2016 году. Победителем торгов тогда признали Андрея Отбойщикова, предложившего за пакет 400 тыс. руб. при начальной стоимости акций 200 тыс. руб. Однако от подписания договора он также отказался.

Владелец контролирующего пакета акций аэропорта — АО «Межгосударственная корпорация развития», выкупившая в 2014 году эту долю у НПО «Мостовик».

Напомним, о будущем недостроенного аэропорта «Омск-Фёдоровка» в Омской области вновь заговорили после того, как на должность врио губернатора региона был назначен Александр Бурков (9 октября 2017 года — прим. ИА REGNUM ). В ноябре Бурков оценил состояние инфраструктуры аэропорта. Он поручил создать проектный офис по разработке единой концепции развития авиационных, железнодорожных, автотранспортных и речных путей сообщения Омской области.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, территория аэропортового хозяйства составляет 550 гектаров. В ноябре власти региона сообщили, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми участвовать в проекте создания нового аэропорта.

«Сегодня рассматривать вопросы развития аэропорта «Омск-Фёдоровка» без учёта транспортных перевозок по железной дороге, автотрассам и речным путям нельзя. Нужно рассматривать через призму единой транспортной сети. У нас рядом Иртыш, две железнодорожных ветки — на Тюмень и в Республику Казахстан, у нас есть западный обход Омска. Всё должно быть увязано с точки зрения развития транспортного хаба с учётом грузовых потоков и преимуществ географического расположения», — прокомментировал Александр Бурков.

Он отметил, что нужно создать проектный офис, назначить ответственных и разрабатывать концепцию развития авиационных, железнодорожных, автомобильных и речных путей сообщения, чтобы уже в рамках этого достраивать аэропорт «Омск-Фёдоровка»:

"Другого пути развития у нас нет».

Строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка» началось в 1982 году, несколько раз останавливалось и возобновлялось. По итогам 2016 года ОАО «Омский аэропорт «Фёдоровка», созданное для реализации проекта по строительству и реконструкции авиационной инфраструктуры аэропорта, получило чистый убыток в размере 1,2 млн руб. (годом ранее чистая прибыль — 7 тыс. руб.). Стоимость чистых активов компании в 2016 году оказалась ниже её уставного капитала — 100 тыс. рублей, уточняет «Коммерсантъ».

Предприниматель против силовиков

В Омске, судя по всему, разгорается крупный скандал. Местный бизнесмен Денис Клевакин заявил о давлении силовиков на предпринимателей.

В пример он приводит свою ситуацию, утверждая, что сначала с него начали вымогать деньги бизнес-партнёры, речь шла о сумме в 3 млн рублей. Он написал на них заявление силовикам, однако результат оказался для него весьма неожиданным. Бизнес-партнёров задержали, после этого, как утверждает предприниматель, он начал требовать обратно свои 3 млн рублей, которые якобы нужны были для оперативных мероприятий, но у него «начались проблемы». Он заявил, что ему подбросили наркотики, а затем задержали.

Как передавало ранее РЕН ТВ, Клевакин уверен, что «стал жертвой вымогателей в погонах». Он рассказал, что существует видеозапись с камер, установленных на торговом центре, где видно, как его внедорожник паркуется на стоянке, затем Клевакин уходит в магазин, после этого спустя минуту появляется фургон, из него выходит мужчина и явно кого-то дожидается. Затем бизнесмена задерживают и помещают в микроавтобус. И уже после этого «в машину кто-то забрался». В автомобиле нашли кошелек, в котором обнаружили конверт с наркотиками. Отправление якобы пришло из Голландии. По словам супруги Клевакина, после этого бизнесмен встречался с одним из оперативников, который показал ему бумажку с написанной на ней суммой — 3 миллиона рублей.

Указанные события, по словам бизнесмена, происходили осенью прошлого года. 5 октября 2017 года на сайте областного следственного управления СКР появилось сообщение о том, что организована доследственная проверка по информации «о якобы незаконных действиях сотрудников органов таможни и полиции в отношении предпринимателя, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств».

«В ходе проверки будут тщательно проверены все опубликованные сведения о превышении сотрудниками правоохранительных органов должностных полномочий, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — говорилось в сообщении ведомства.

Сегодня, 26 января, корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР отказались по телефону сообщать о результатах доследственной проверки. Соответствующий запрос ИА REGNUM составлен и направлен в областное следственное управление.

Между тем, как утверждает Денис Клевакин, наркотики он не употребляет, а конверт с наркотическим веществом ему подбросили.

26 января на странице паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, где Клевакин рассказывает о том, что намерен «довести до администрации президента, чем занимаются спецслужбы в городе Омске».

«Меня спасло лишь то, что всё произошло под камерами торгового центра», — говорит он.

Более того, предприниматель утверждает, что он прошёл проверку на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность, однако это обстоятельство посчитали косвенным доказательством. По словам Клевакина, ему сейчас грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщили ИА REGNUM 26 января в Куйбышевском районном суде Омска, 24 января суд рассматривал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Денису Клевакину:

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства».

Таким образом, на момент рассмотрения ходатайства мера пресечения в отношении Клевакина не избиралась.

Трагедия в Седельниково

Минувшая неделя в Омской области ознаменовалась серьёзным ЧП.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Омской области, днём 22 января в Седельниково загорелся двухэтажный частный деревянный дом. При пожаре погибли пятеро детей. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным следствия, в семье воспитывались семеро приёмных детей. Погибли пять из них: сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Приёмная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их приёмный отец не пострадали.

В ведомстве пояснили, что причиной трагедии мог стать хлопок газовоздушной смеси.

23 января в СУ СКР по региону сообщили о том, что по факту ЧП в Седельниково возбуждено ещё одно уголовное дело — в отношении оператора газозаправочной станции и других лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц»).

По предварительной информации, утром 22 января 56-летний отец приёмных детей заправил на автозаправочной станции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, 12-литровый газовый баллон газовоздушной смесью. Он занёс баллон в помещение кочегарки своего дома. Примерно в час дня по местному времени произошла детонация газового баллона с воспламенением газовоздушной смеси и обширным пожаром.

Следователи изъяли элементы газового баллона и другие вещественные доказательства. Назначены пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинские экспертизы.

В качестве подозреваемого в ведомстве назвали 39-летнего оператора автогазозаправочной станции. По версии следствия, он заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности. 23 января мужчину задержали, 25 января он был арестован, однако ни во время допроса следователем, ни в суде вину он не признал.